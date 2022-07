Il metallo di certi anni cupi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il metallo di certi anni cupi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIOMBO

Significato/Curiosita : Il metallo di certi anni cupi

Al wall street journal il nuovo corso del dceu, maggiormente improntato all'ottimismo e alla speranza rispetto ai toni "cupi" dei film precedenti. questo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piombo (disambigua). il piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82 e il suo simbolo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con metallo; certi; anni; cupi; metallo fuso traboccato dalla forma; Col suo metallo vestiva i cavalieri medievali; Rivestito di metallo lucente; metallo per preziosi gioielli; Il riprovevole atteggiamento di certi uomini; Rossi... come certi capelli; Bianchi come certi fiocchi; Il certi ficato verde; Gli adulti per i giovani anni 70; __ager: hanno 13 19 anni ; Fu il presidente dell Egitto negli anni 70; Sigla da cognac di 10 anni ; cupi rimbombi sotterranei; cupi e prolungati rumori; La cupi digia delle aquile; Il nome greco di cupi do; Cerca nelle Definizioni