Il Meazza è quello di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Meazza è quello di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STADIO

Significato/Curiosita : Il meazza e quello di milano

Camera di commercio e università degli studi di milano nel 2014, il meazza è uno dei simboli più identificativi della città dopo il duomo e la triennale. con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stadio (disambigua). lo stadio è una struttura architettonica, adibita prevalentemente allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con meazza; quello; milano; È di casa al meazza ; Un derby che si disputa al meazza ; Gioca in casa al meazza ; Gioca al meazza ; C è quello d andata e quello di ritorno; quello del Giappone fiorisce già in inverno; quello britannico è stato il più vasto; C è anche quello botanico; Era uno degli ingressi di milano ; Le alzò il popolo nelle Cinque giornate di milano ; Carlo Maria __, celebre ex arcivescovo di milano ; Movimento a milano per eleggere il sindaco Pisapia; Cerca nelle Definizioni