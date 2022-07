Luoghi di imbarco o sbarco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi di imbarco o sbarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCALI

Significato/Curiosita : Luoghi di imbarco o sbarco

Ad attendere gli alleati nei luoghi degli sbarchi angosciò fino all'ultimo momento gli alleati. di per sé però lo sbarco non rappresentava per gli alleati...

Francesco scali (roma, 9 maggio 1958) è un attore e comico italiano. di origini calabresi e pugliesi, francesco scali inizia come comico per i piccoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con luoghi; imbarco; sbarco; luoghi per isolarsi; Dorme all aperto in luoghi di fortuna fra; In alcuni luoghi è vietato; luoghi di sosta dei treni con biglietteria e orari; Luogo di sbarco e imbarco ; Un punto d imbarco ; Porto d imbarco per Ponza; Luoghi d imbarco ; Luogo di sbarco e imbarco; Teatro di un noto sbarco bellico; Punto di sbarco ; Foto 3 Una gita in Bretagna e Normandia 4699 è una delle spiagge dello sbarco in Normandia; Cerca nelle Definizioni