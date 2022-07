La locuzione che si riferisce a coppie non sposate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La locuzione che si riferisce a coppie non sposate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MORE UXORIO

Significato/Curiosita : La locuzione che si riferisce a coppie non sposate

la locuzione utero in affitto, talvolta impropriamente usata per indicare in senso negativo la surrogazione di maternità in generale. ci si riferisce...

more uxorio (/mre uk'srjo/) è una locuzione latina, il cui significato è: "secondo il costume (more) matrimoniale (uxorio)". l'etimologia di questa...

Altre definizioni con locuzione; riferisce; coppie; sposate; Motto, locuzione ; _ generis: nota locuzione latina; _ iudice, locuzione latina; locuzione per confermare una dichiarazione; Che si riferisce agli astri; Che si riferisce al Santo protettore; Che si riferisce ad una malattia come il morbillo; riferisce tutto; Per funzionare, le coppie devono trovare i loro; Gioco da tavolo con coppie di carte uguali; La coppie ra olimpica; Il Corrado che conduceva Il gioco delle coppie ; Antiche donne romane, sposate e libere; Donne non sposate , nei documenti; sposate con degli uomini; Tra sposate e divorziate; Cerca nelle Definizioni