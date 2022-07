Locali per veloci spuntini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per veloci spuntini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PANINOTECHE

Significato/Curiosita : Locali per veloci spuntini

Alluminio ed è simile al wok cinese; la forma particolare serve per ottenere una frittura veloce in modo da risparmiare l'olio. la kadai è usata sia in casa...

Accessibili quanto necessario per uniformarsi al nuovo stile. nelle paninoteche e nei fast food del centro di milano prese forma un fenomeno di costume... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

