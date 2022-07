Si levano prima di salpare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si levano prima di salpare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCORE

Significato/Curiosita : Si levano prima di salpare

Efesini, quando sentono la loro fede minacciata dalla predicazione di san paolo si levano a difenderla con fervore gridando: "grande è artemide degli efesini...

Famiglie: ancore a ceppo; ancore a vomere o ad aratro; ancore a cucchiaio ancore a marre articolate; ancore a grappino o ad ombrello. le ancore a ceppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Si levano solo se pieni; Sollevano autoveicoli; Si levano salpando; Si elevano tra i fiumi Cecina e Ombrone; Recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio; La custodia prima della sentenza definitiva; prima desinenza verbale; prima alternativa artificiale allo zucchero; Si effettua prima di salpare ; Si leva per salpare ; Si molla per salpare ; Si leva prima di salpare ;