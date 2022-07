Il lenzuolo che avvolse Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lenzuolo che avvolse Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il lenzuolo che avvolse gesu

Stessa chiesa un lenzuolo che dichiara essere la sindone che avvolse il corpo di gesù. egli non spiega però come ne sia venuto in possesso. il possesso della...

Disambiguazione – "sindone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sindone (disambigua). la sindone di torino, nota anche come sacra sindone o santa...