Lenta e noiosa canzone - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : NENIA

Significato/Curiosita : Lenta e noiosa canzone

nenia (in latino nenia o naenia) è una dea minore della religione romana, tutelare dei canti funebri; ne parla ovidio nei fasti. da lei deriva la locuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con lenta; noiosa; canzone; La salsa risultata da una lenta condensazione; Quella di sfogo serve ad allenta re le tensioni; Creare uno stato di violenta irritazione; Una violenta filippica; Musica noiosa ; noiosa , priva di varietà; Una peluria noiosa ; noiosa perché uniforme; Una canzone di Fiordaliso; In una canzone di Carboni ce ne vuole uno bestiale; Nanni __, artista della canzone lombarda; In una canzone Mina non ne voleva più; Cerca nelle Definizioni