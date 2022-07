Il legume per preparare la farinata ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il legume per preparare la farinata ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Utilizzata in liguria per preparare la farinata, a palermo per preparare le panelle, a livorno per preparare la "torta di ceci", a pisa per preparare la "cecina"...

cece – nome comune di cicer arietinum cece di merella – varietà di cece cece di terra – altro nome dell'arachide cece – comune ungherese della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

