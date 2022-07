Il lavoro... in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lavoro... in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPRA

Significato/Curiosita : Il lavoro... in poesia

Traduttore anche in relazione alla progettualità e al lavoro editoriali nell'allestimento di raccolte e collane di poesia tradotta. la poesia è nata prima...

La cna rondine 500, precedentemente denominata opra 500 gp e in seguito divenuta gilera 500 4c, è un motociclo italiano da competizione. il suo motore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con lavoro; poesia; I corsi da line lavoro ; Un lavoro ... poco impegntivo; Genere letterario del capolavoro di George Orwell; Incontro con un potenziale datore di lavoro ; Lo cantò Leopardi in una celebre poesia ; L immensità nel titolo di una poesia di Leopardi; poesia del Medioevo; Una poesia leopardiana; Cerca nelle Definizioni