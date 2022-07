Laurea in scienze __ e sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laurea in scienze __ e sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOTORIE

Significato/Curiosita : Laurea in scienze __ e sportive

Le scienze motorie e sportive costituiscono nel loro complesso l'insieme di quelle particolari discipline che si occupano delle attività fisiche e dello...

