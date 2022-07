Le lascia chi tocca con le mani unte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le lascia chi tocca con le mani unte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIDATE

Significato/Curiosita : Le lascia chi tocca con le mani unte

Blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione didati, anche se non registrati in una banca di dati;...” - non curandosi, peraltro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con lascia; tocca; mani; unte; lascia to... in asso; Nei cartoni lascia l alveare per scoprire il mondo; Il resto che si lascia ; lascia una cicatrice sul viso; Aria ridotta di volume e stocca ta in un serbatoio; tocca no terra a lunghi intervalli; Che si tocca con mano; Riferito al punto in cui il mare tocca la terra; Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte; Spada dei legionari romani ; Regione francese limitrofa a Germani a e Svizzera; Si può farlo... nel mani co; Nei menu: Risotto alle punte di; Le punte dell arco lunare; È a tre punte quella della Mercedes; Il punte ggio acquisito dallo studente nelle mansioni svolte in classe; Cerca nelle Definizioni