Fu re d Italia nel sec. IX - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu re d Italia nel sec. IX. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOTARIO

Significato/Curiosita : Fu re d italia nel sec. ix

924) fu marchese del friuli (874 - 924), re d'italia (888 - 924) e imperatore dei romani (915 - 924). appartenne alla casata degli unrochingi. fu uno dei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lotario i (disambigua). lotario i (795 – prüm, 29 settembre 855) è stato re d'italia dall'822... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

