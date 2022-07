Si incastona in medaglioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si incastona in medaglioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMMEO

Significato/Curiosita : Si incastona in medaglioni

Cadmus, pazzo di dolore, si suicidò per raggiungerla nell'aldilà. la pietra venne ereditata dalla famiglia gaunt che la incastonò in un anello tramandandolo...

Giurista italiano, vedi federico cammeo. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cameo (disambigua). il cammeo (o raramente cameo) è un gioiello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con incastona; medaglioni; Si incastona nell anello; S incastona no quelle preziose; Si incastona no nei gioielli; Pietre da incastona re; medaglioni di filetto di bue; Cerca nelle Definizioni