Lo è la gonna larga in basso - Cruciverba

Lo è la gonna larga in basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVASATA

Significato/Curiosita : Lo e la gonna larga in basso

Upskirt (da up: insù e skirt: gonna) è un neologismo slang di lingua inglese che definisce la ripresa, dal basso verso l'alto, con una macchina fotografica...

Servizio di cocktail. è di forma cilindrica o tronco-conica leggermente svasata, con le pareti di spessore quasi uniforme, solo leggermente più spesse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con gonna; larga; basso; Insieme dei petali di un fiore tipo di gonna ; Modella inglese anni 60 che consacrò la minigonna ; gonna sotto il ginocchio fra; Una gonna che lascia scoperte le ginocchia; Una larga via cittadina; L ha larga chi lascia correre; Si coltiva larga mente in Egitto; Ha tre tipi di cartelli stradali ed è poco larga ; Lasciare gli altri in basso ; Voce maschile tra il basso e il tenore; Le gemelle in basso ; Più è basso e più migliora la tenuta di strada; Cerca nelle Definizioni