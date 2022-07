I gilet degli Italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I gilet degli Italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANCIOTTI

Significato/Curiosita : I gilet degli italiani

Il movimento dei gilet gialli o giubbotti gialli (in francese: mouvement des gilets jaunes, pronuncia: [muvm~ de il on]) è un movimento spontaneo...

Il panciotto o corpetto è un indumento maschile senza maniche che copre il tronco ed è portato sotto la giacca e sopra la camicia nell'abito completo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Corpetto o gilet maschile; I gilet di una protesta in Francia; Il gilet ti conduttore; I gilet non le hanno; Le stanghette degli occhiali; I conservatori degli USA rigidamente devoti; Lo sono metà degli scacchi; La città degli USA citata da Sordi in un suo famoso film; Il chewing gum per gli italiani ; L enciclopedia che sta agli Inglesi come a noi italiani sta la Treccani; Lo sono italiani , Francesi e Spagnoli; Eroici fratelli italiani ;