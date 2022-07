La gigantesca statua accanto alle piramidi di Giza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gigantesca statua accanto alle piramidi di Giza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SFINGE

Significato/Curiosita : La gigantesca statua accanto alle piramidi di giza

Circa un quinto della piramide principale, circa 40–45 m. l'unica statua esistente di cheope (7,5 cm) la piramide di cheope a giza assonometria della camera...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sfinge (disambigua). la sfinge è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

