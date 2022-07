Gestisce i servizi a terra dell aeroporto di Linate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestisce i servizi a terra dell aeroporto di Linate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEA

Significato/Curiosita : Gestisce i servizi a terra dell aeroporto di linate

Della sea che gestisce gli aeroporti di linate e malpensa, il 21 marzo 1972 partì da orio il primo volo civile diretto all'aeroporto di roma-ciampino...

Chimica organica sea – film del 2001 diretto da andrew williamson sea and sky – album del compositore giapponese stomu yamashta del 1984 sea – codice aeroportuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con gestisce; servizi; terra; dell; aeroporto; linate; gestisce la rimessa delle auto; gestisce il Paese: classe __; gestisce l apparato amministrativo nelle metropoli; gestisce i servizi a terra a Linate sigla; Catena di servizi di ristorazione autostradale; Il complesso degli anni di servizi o; Dirige i servizi dell hotel; Sulle grandi navi si occupa dei servizi di alloggiamento e mensa; Nell orbita di un astro attorno alla terra è il punto più vicino ad essa; Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte; Grosso vaso di terra cotta; La divisa delle truppe di terra ; Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70; L uscita dell a G13 dalla UE; Produce il modell o Octavia; Katsushika, pittore giapponese dell 800; All aeroporto sono obbligatori quelli di sicurezza; Secondo aeroporto di Roma; Capannone dell aeroporto ; Vi ha sede l aeroporto internazionale di Roma; Gestisce i servizi a terra a linate sigla; Scali come Malpensa e linate ; L'azienda che gestisce i servizi a terra a linate ; Milano : linate = Bergamo : __; Cerca nelle Definizioni