Frequente disturbo che nuoce alla salute - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : IPERTENSIONE

Significato/Curiosita : Frequente disturbo che nuoce alla salute

Disambiguazione – "ipertensione" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ipertensione (disambigua). l'ipertensione arteriosa, chiamata spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

