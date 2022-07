Il foglio di carta che avvolge i libri a scopo pubblicitario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foglio di carta che avvolge i libri a scopo pubblicitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SOPRACCOPERTA

Significato/Curiosita : Il foglio di carta che avvolge i libri a scopo pubblicitario

Altre definizioni con foglio; carta; avvolge; libri; scopo; pubblicitario; Libro formato da un lungo foglio piegato; A matita sul foglio , indelebile nel destino; Sono identiche nel foglio ; Costringono a metter mano al portafoglio ; Il formato della carta igienica; La carta della libertà d azione; Sono pieni per chi ha carta bianca; La carta d identità... del militare; Si avvolge attorno al pacchetto; La avvolge il salumiere; Il... mantello con cui ci avvolge il cielo; Foglio che avvolge ; Mancava ai libri all indice; Studia il moto e l equilibri o dei corpi; Greco che scrisse una Geografia in 17 libri ; La prof.ssa protagonista dei libri della Oggero; Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico; Ideato per uno scopo ben preciso; Si frizionano a scopo terapeutico; Ci distingue nell oroscopo ; Filmino pubblicitario ; Filmato pubblicitario ; Il motivetto dello spot pubblicitario ; Stacco pubblicitario ; Cerca nelle Definizioni