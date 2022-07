Fioriscono prima di mettere le foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fioriscono prima di mettere le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANDORLI

Significato/Curiosita : Fioriscono prima di mettere le foglie

Seghettato. i fiori, riuniti in infiorescenze a forma di "pannocchia", compaiono prima delle foglie e fioriscono da marzo ad aprile. il frutto secco e alato (samara)...

Ferraduel, jordanolo, pizzuta d'avola il mandorlo cresce nel mediterraneo orientale e nel levante; i mandorli sono stati coltivati inizialmente proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con fioriscono; prima; mettere; foglie; Stagione in cui fioriscono più piante; fioriscono spettacolarmente in Giappone; fioriscono a maggio; fioriscono in primavera; In prima vera è legale; La prima parola de II Cinque Maggio; Materia prima per modellare; Così sono le chiome prima della permanente; mettere in un bicchiere; mettere a punto strumenti di precisione; Facile a farsi mettere da parte; mettere in una buca; Una pianta con foglie cuoriformi e fiori bianchi; Verdine a foglie ; Cotoletta a base di pollo e foglie verdi; Possono esserlo foglie e labbra;