I fiocchi attaccati ai cordoni delle tende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fiocchi attaccati ai cordoni delle tende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NAPPE

Significato/Curiosita : I fiocchi attaccati ai cordoni delle tende

Intrecciata per tutta la lunghezza da due cordoni d'argento e seta rossa (i colori della livrea reale), con grossi fiocchi simili. ancora più ricche erano le...

Munita di un cordone che funge da soggolo e di un determinato numero di nappe che scendono lateralmente, utilizzata da vescovi, arcivescovi, patriarchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con fiocchi; attaccati; cordoni; delle; tende; Bianchi come certi fiocchi ; Per una colazione... coi fiocchi ; Per una colazione... con i fiocchi ; I fiocchi di granoturco a colazione; Tenace e attaccati ccio; attaccati al dovere; attaccati sulle pareti nelle stanze dei teenager; Tenaci e attaccati cci; Hanno fosti cordoni formi; Hanno fusti cordoni formi; Relativa ai cordoni che congiungono i muscoli alle ossa; I... cordoni delle bombe; Ripido canalone delle pareti rocciose; Gli avanzi delle lavorazioni; L inizio delle Olimpiadi; Cavità delle ossa; Le tende intorno al letto; Extende d-Play; tende nti ad ottenere vantaggi; Un fanfarone molto abile nel darla a intende re; Cerca nelle Definizioni