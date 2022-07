Un fertilizzante a base di potassio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fertilizzante a base di potassio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALNITRO

Significato/Curiosita : Un fertilizzante a base di potassio

Il nitrato di potassio è il sale di potassio dell'acido nitrico, di formula kno3. a temperatura ambiente è un solido cristallino incolore, dal sapore leggermente...

