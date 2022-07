Un esperto di cure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto di cure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERAPISTA

Significato/Curiosita : Un esperto di cure

cure palliative sono pertanto un approccio terapeutico attivo, tutt'altro che rinunciatario (come talvolta rischiano di essere considerate). le cure palliative...

Avvale il terapista occupazionale è costituito dalle occupazioni legate alla cura personale, alla produttività e al tempo libero. il terapista occupazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con esperto; cure; L esperto dell opera di Alighieri; esperto di produzione e trasformazione del vino; Un esperto di fenomeni dell occulto; Alle prime armi, inesperto ; All aeroporto sono obbligatori quelli di sicure zza; Buie, oscure ; Si occupa di trattamenti e cure ortodontiche; In stato di allerta... per la pubblica sicure zza; Cerca nelle Definizioni