Esce dagli altiforni - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : GHISA

Dalla maggior parte delle impurità e sono pronti per essere fusi negli altiforni. la ghisa è una lega ferro-carbonio a tenore di carbonio relativamente...

La ghisa (detta anche fino all'ottocento ferraccio per la minore qualità e la peggiore lavorabilità rispetto all'acciaio dolce) è una lega ferrosa costituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con esce; dagli; altiforni; Non riesce a trovarla l irrequieto; Inizia... con un pesce ; Pregiato pesce marino; Il pesce azzurro più... vuoto; Si incastona in medagli oni; Una faccia della medagli a e del tessuto; Viene ignorato dagli autori di furti; Quello della medagli a va sempre considerato; Vengono prodotti o lavorati negli altiforni ; Cerca nelle Definizioni