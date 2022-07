L eccesso di prenotazioni accettate rispetto ai posti disponibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eccesso di prenotazioni accettate rispetto ai posti disponibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OVER BOOKING

Significato/Curiosita : L eccesso di prenotazioni accettate rispetto ai posti disponibili

booking.com è un'agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi e una consociata di booking holdings. ha sede ad amsterdam. il sito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

In economia, ciò che è prodotto in eccesso ing; Irritato all eccesso ; eccesso d autorità; Colorito giallo causato dall eccesso di bilirubina; Il vocabolo inglese che indica l'eccesso di prenotazioni ; Complesso delle norme accettate da una società; Possono essere accettate ; Chi si è vaccinato lo è rispetto a una malattia; Parole di significato più specifico rispetto ad altre; Ossequente, rispetto so; Ossequioso rispetto ; posti al di fuori; Settori di posti allo stadio; Opposti ... alle cunette; Composti di tre elementi; Tentare di capire la disponibili tà economica altrui; Predisposte, disponibili subito; disponibili in Internet; Affabilità, disponibili tà d animo;