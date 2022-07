Dramma di Hugo musicato da Verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dramma di Hugo musicato da Verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERNANI

Significato/Curiosita : Dramma di hugo musicato da verdi

Dall'omonimo dramma di victor hugo, ernani fu concepito da verdi fin dall'estate del 1843. musicato nell'inverno successivo su libretto di francesco maria...

Nome proprio di persona, vedi ernani (nome). disambiguazione – se stai cercando il piroscafo, vedi ernani (piroscafo). ernani è un'opera in quattro atti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

