Il dono ricevuto a Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dono ricevuto a Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRENNA

Significato/Curiosita : Il dono ricevuto a natale

dono magico, soprattutto nel giorno della celebrazione del quinto compleanno e della nascita del superpotere di antonio, il suo cugino più piccolo, a...

Disambiguazione – se stai cercando il dolce corso, vedi strenna (dolce). la strenna, o strenna natalizia, è un regalo che è d'uso fare o ricevere a natale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con dono; ricevuto; natale; Il crostaceo che molti confondono con l astice; Recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio; Suddividono la telenovela; Concludono serial; ricevuto in dono dagli antenati; Hanno ricevuto gli ordini; Ha ricevuto la Palma d Oro alla carriera al festival di Cannes nel 2019; Aung __ Suu Kyi: ha ricevuto il Nobel per la pace 1991; L isola natale di Foscolo; Una commedia di De Filippo: natale in casa __; natale ... a New York; Berlin, l autore della canzone Bianco natale ; Cerca nelle Definizioni