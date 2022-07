Vi si dondolano gli uccelli in gabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si dondolano gli uccelli in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POSATOI

Significato/Curiosita : Vi si dondolano gli uccelli in gabbia

L'unico rapace notturno che in inverno si aggrega in dormitori, selezionando posatoi su alberi, sovente anche in aree urbane. da dicembre a febbraio, i gufi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Le bacchette di legno su cui si dondolano gli uccelli in gabbia; Gioco con cui i bambini si dondolano ; Grandi uccelli oceanici; Comune uccelli no; uccelli simili ai gabbiani; Famiglia di uccelli con collo e zampe lunghe; gabbia toracica; Si esibiscono in gabbia ; Uccelli simili ai gabbia ni; gabbia per trasportare pollame;