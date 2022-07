Distrazione che ritempra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distrazione che ritempra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SVAGO

Significato/Curiosita : Distrazione che ritempra

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima attività condotta con l'ausilio di musica, vedi intrattenimento musicale. l'intrattenimento (in inglese: entertainment)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con distrazione; ritempra; Si fa per distrazione ; Errore di distrazione ; Un errore causato dalla distrazione ; Una distrazione ortografica: lapsus __ lat; ritempra no se sono brevi; ritempra e ristora; Due giorni per ritempra rsi dal lavoro; Possono ritempra re dopo le fatiche; Cerca nelle Definizioni