Il Disegno presentato in Parlamento, in breve - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : DDL

Il disegno presentato in parlamento, in breve

Le materie trattate nel disegno di legge. trovato l'accordo e approvato il testo in commissione, il testo viene presentato in aula, discusso e infine...

ddl gruppo di designer ed architetti (j. de pas, d. d'urbino e p. lomazzi) fondato nel 1966 a milano dino de laurentis – produttore cinematografico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

