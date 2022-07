Si dice di cose che si reggono in equilibrio precario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di cose che si reggono in equilibrio precario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISTABILI

Significato/Curiosita : Si dice di cose che si reggono in equilibrio precario

La reggono più; successivamente si passa alla narrazione, come in minermo, di un argomento mitico, per la precisione il mito dell'eterna vita di titono...

(cleopatra, coro, tolomeo, achillia) n. 10 - aria di tolomeo regna: la sorte istabile (tolomeo, cleopatra, coro) n. 11 - duetto finale fra cesare e cleopatra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con dice; cose; reggono; equilibrio; precario; Codice da telefonini; Si dice di una agile e graziosa; Si dice di clima molto freddo; Si dice di forti dolori; Mescolato con altre cose ; Piccola fenditura sulla cute o le mucose ; Chi è acuto capisce le cose così; Stando così le cose .; Sorreggono i fiori; reggono i pantaloni; Li reggono i ministri; Sorreggono corpi molte ore al giorno; Studia il moto e l equilibrio dei corpi; Si tirano stando in equilibrio su una gamba; La scienza che studia moto ed equilibrio dei corpi; Ballo classico in equilibrio sull alluce fra; L equilibrio precario ; Momentaneo, precario ; Così è detto un governo estivo molto precario ; Cerca nelle Definizioni