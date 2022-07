Un deposito d erba secca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un deposito d erba secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIENILE

Significato/Curiosita : Un deposito d erba secca

Prospettato alla sua mente il progetto di scrivere un film in proprio con un soggetto dal titolo la commare secca, ma i fatti di luglio, con i drammatici giorni...

Parte dei casi il fienile è separato dalla stalla o dall'ovile onde scongiurare rischi al bestiame in caso di incendio. il fienile storico, o rustico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con deposito; erba; secca; Un deposito di... quattroruote; Il deposito di dati all interno dei PC ing; deposito di rugiada congelata; deposito sulla nave; Studenti in erba ; Prima desinenza verba le; Aria ridotta di volume e stoccata in un serba toio; I cruciverba senza caselle nere non ce l hanno; Importuni, secca nti; Finire i secca ; Mix di cereali e frutta secca da colazione; Inaridito, secca to; Cerca nelle Definizioni