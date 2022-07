Si declinano in questura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si declinano in questura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GENERALITÀ

Significato/Curiosita : Si declinano in questura

generalità (amministrazione) – amministrazioni centrali generalità (carattere della norma) – uno dei caratteri della norma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

