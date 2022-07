I Cristiani originari dell Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Cristiani originari dell Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COPTI

Significato/Curiosita : I cristiani originari dell egitto

I copti costituiscono un gruppo etnoreligioso di fede cristiana originario dell'egitto. il cristianesimo era la religione predominante in egitto durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Lo fu San Lorenzo per i cristiani ; Regno dei cieli per i cristiani ; cristiani non cattolici; Scrisse Supplica per i cristiani ; Una statunitense originari a del nostro Paese; Pianta dal seme commestibile originari a del Perù; Fonte originari a di acqua; Ex-gruppo rock inglese, originari o di Manchester; Valle dell Alto Adige; Dipinse il famoso quadro Il mulino dell a Galette; Ripido canalone dell e pareti rocciose; Il carter dell a bicicletta; Fu il presidente dell egitto negli Anni 70; Fu regina d egitto ; Il fango del Nilo che fertilizzava l egitto ; Si coltiva largamente in egitto ;