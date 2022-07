Così sono le chiome prima della permanente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono le chiome prima della permanente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LISCE

Significato/Curiosita : Cosi sono le chiome prima della permanente

della chioma e della coda. si pensa che le comete siano dei residui rimasti dalla condensazione della nebulosa da cui si formò il sistema solare: le zone...

Oggetto della topologia differenziale. è spesso utile costruire funzioni lisce che sono nulle al di fuori di un dato intervallo, ma non all'interno dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con così; sono; chiome; prima; della; permanente; così viene detto un film veramente spettacolare; così tulle, Mozart; così è uno che ha polso; Dopo così pregando; sono detti calle selvatiche; Lo sono metà degli scacchi; sono vicine in Sydney; sono separate dalla W; Accessorio da phon utile per le chiome ricce; Accessorio utile per asciugare le chiome ricce; Lo sono certe chiome ; Le chiome più scure; Si levano prima di salpare; Recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio; La custodia prima della sentenza definitiva; prima desinenza verbale; Iniziali della Ricciarelli; Altro nome della pianeta indossata dai preti; L uscita della G13 dalla UE; Un gioco con le carte, varietà della scopa; Apprendimento permanente ; Macchia rossastra permanente sulla pelle; Come la mostra non permanente ; Servizio permanente Effettivo; Cerca nelle Definizioni