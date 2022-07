Le consonanti in lega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in lega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LG

Significato/Curiosita : Le consonanti in lega

Quando vi siano tre consonanti prima dell'ultima vocale, il gruppo massimo di consonanti ammesso in lingua italiana (rostro : mostro); in effetti questo tipo...

Elettronico lg – codice vettore iata di luxair lg – codice fips 10-4 della lettonia lg – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua luganda lg – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con consonanti; lega; Tutti senza consonanti ; Le consonanti di Hanoi; Le consonanti degli oziosi; Tutto senza consonanti ; Una vendita in termini lega li; lega me sentimentale... tra parigini; lega ti... al dovere; Collega no le rotaie; Cerca nelle Definizioni