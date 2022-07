La clinica per cani e gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La clinica per cani e gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : VETERINARIA

Significato/Curiosita : La clinica per cani e gatti

Cascine e le fattorie hanno iniziato a diminuire, la dottoressa ha cominciato ad occuparsi anche degli animali di piccola taglia (cani, gatti, ecc.)....

veterinario dell'esercito è inquadrato come dipartimento di medicina veterinaria nel corpo sanitario dell'esercito italiano. ^ il termine veterinaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con clinica; cani; gatti; Una sala della clinica ostetrica; Una direzione della clinica ; Può trovare impiego anche in una clinica privata; E molto scrupolosa in clinica ; È nell istinto dei cani ; Toscani come Vasari; La indossano i cani al posto del collare; È la razza cani na tra le più veloci al mondo; Le espongono i rigatti eri; Può essere frequente sulle braccia di chi ha gatti ; Cani e gatti la fanno leccandosi; La sua Alice guardava i gatti ; Cerca nelle Definizioni