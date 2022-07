È civile quella dei voli di linea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È civile quella dei voli di linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVIAZIONE

Significato/Curiosita : E civile quella dei voli di linea

I voli di linea sono servizi di trasporto aereo o merci effettuati in base ad un orario pubblicato con caratteristiche di regolarità e frequenza tali da...

Estensione può includere anche gli aerostati. suddivisa in aviazione militare e aviazione civile, ha avuto degli sviluppi notevoli nel corso degli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con civile; quella; voli; linea; Veloce imbarcazione di uso civile e militare; Chiusura avvolgibile civile e commerciale; Quello civile interessa l anagrafe; Chi si sposa cambia quello civile ; C è quella pasticciera; A Gerusalemme c è quella delle moschee; Articolazione mobile come quella della spalla; quella ai posteri è ardua; Le lampade che sovrastano i tavoli operatori; Il re dei diavoli ; Prolungato stato di affievoli mento fisico; Porcini, prataioli, pioppini, ovoli , chiodini..; Vi si attraccano i battelli di linea ; Principio su cui si fonda una linea di condotta; La fine della linea ; Sconfitta su tutta la linea ; Cerca nelle Definizioni