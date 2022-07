I cittadini della Basilicata che vivono nei Sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cittadini della Basilicata che vivono nei Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MATERANI

Significato/Curiosita : I cittadini della basilicata che vivono nei sassi

Pisa molti cittadini provenienti dal meridione: ad oggi sono molti gli italiani provenienti da sardegna, calabria, sicilia, puglia, basilicata e campania...

Imprenditori materani del salotto stanno spostando le loro attività attraverso un'operazione di delocalizzazione. la parabola negativa dell'economia materana è aumentata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

