La città sede della Porsche - Cruciverba

Vedi porsche (disambigua). porsche (pronuncia tedesca: ['p]; in italiano comunemente /'pr/) è una casa automobilistica tedesca con sede presso...

Applicate. importante fonte di guadagno per la città di stoccarda è la viticoltura di stoccarda. stoccarda, come la maggior parte delle città tedesche, è servita...