La città degli USA citata da Sordi in un suo famoso film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città degli USA citata da Sordi in un suo famoso film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : KANSAS CITY

Significato/Curiosita : La citta degli usa citata da sordi in un suo famoso film

la capitale della repubblica italiana. è altresì capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione lazio. il comune di roma è dotato di un ordinamento...

kansas city è un comune (city) degli stati uniti d'america che si trova tra le contee di jackson, clay, platte, e cass, nello stato del missouri. la popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

