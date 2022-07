La città che dà nome a una terra usata dai pittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città che dà nome a una terra usata dai pittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIENA

Significato/Curiosita : La citta che da nome a una terra usata dai pittori

«cosa bizzarra e nuova, acciò ché l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce». arrivato, leonardo partecipò a una gara musicale con quello strumento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi siena (disambigua). siena (ascolta[·info], afi: /'sjna/) è un comune italiano di 53 844 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con città; nome; terra; usata; pittori; La città calabra di gaudenti; La città degli USA citata da Sordi in un suo famoso film; La città sede della Porsche; Trasporta su rotaie in città ; Altro nome del ramarro; Altro nome della piva; Il nome di Amundsen; Il nome del pittore Kokoschka; Nel 2026 si terra nno a Milano e Cortina; Fuggiasco in terra straniera; Gestisce i servizi a terra dell aeroporto di Linate; Nell orbita di un astro attorno alla terra è il punto più vicino ad essa; Frattaglia molto usata nella cucina laziale; a macchina usata nel Pilates; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa; Quella attinica è causata dai raggi UV; Accomuna pittori e truccatori; Stile pittori co; Francesi come i pittori C. Monet ed É. Manet; Supporto pittori co; Cerca nelle Definizioni