Cilindri con gli stoppini - Cruciverba

Cilindri con gli stoppini

Soluzione 4 lettere : CERI

Significato/Curiosita : Cilindri con gli stoppini

Stoppino che bruciava, circondato da sempre più spesse gocce di cera. stoppini intrecciati vennero utilizzati solo a partire dalla fine del secolo. ma...

La festa dei ceri si svolge a gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi: sant'ubaldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

