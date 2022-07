C è chi lo preferisce integrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo preferisce integrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PANE

Significato/Curiosita : C e chi lo preferisce integrale

F} . l'idea di base del concetto di integrale era nota ad archimede di siracusa, vissuto tra il 287 e il 212 a.c., ed era contenuta nel metodo da lui...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pane (disambigua). il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con preferisce; integrale; preferisce rimandare la scelta politica; Si preferisce prenderle in agosto; preferisce vivere da solo; Qualcuno per le vacanze la preferisce al mare; Il pane quando è integrale ; Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale ; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale ; È fatto con farina integrale ; Cerca nelle Definizioni