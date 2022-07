Vi è il centro spaziale della Florida dedicalo a Kennedy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi è il centro spaziale della Florida dedicalo a Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CAPE CANAVERAL

Significato/Curiosita : Vi e il centro spaziale della florida dedicalo a kennedy

Stato della florida, vedi cape canaveral (florida). cape canaveral (in italiano capo canaveral; in spagnolo cabo cañaveral) è una striscia di terra nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Un pedaggio per entrare in centro ; Un pittoresco centro sul lago Trasimeno; I centro di Trento; Nel centro di Catanzaro; Gatto spaziale dei cartoni; Stazione spaziale da battaglia di Star Wars; È il principale centro spaziale degli Stati Uniti; Quella spaziale ... non serve per tessere; I nativi della Val d Adige; La Casa automobilistica della Sorento; Dipinse il famoso quadro Il mulino della Galette; Il carter della bicicletta; Ospita il maggior museo d arte della florida ; La città che ospita Disneyworld in florida ; Celebre località della florida ; Serie tv con Don Johnson ambientata in florida ; Il vicepresidente USA che succedette a kennedy ; Dove venne ucciso John kennedy ; Il kennedy che è stato assassinato a Los Angeles; Io sono un __, disse kennedy nel 1963 in visita in Germania;