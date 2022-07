Un celebre mangione della letteratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un celebre mangione della letteratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GARGANTUA

Significato/Curiosita : Un celebre mangione della letteratura

Della legge (scritto con pinelli, monicelli, germi e giuseppe mangione), il cammino della speranza (con germi e pinelli), la città si difende (con pinelli)...

gargantua e pantagruele (la vie de gargantua et de pantagruel) è una serie di cinque romanzi scritti da françois rabelais nella prima metà del cinquecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

