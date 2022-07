La carenza di materia prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carenza di materia prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENURIA

Significato/Curiosita : La carenza di materia prima

la carenza di pane sfociarono in scontri con i soldati a torino e milano, con decine di morti e centinaia di arresti; nel gennaio 1918 la carenza di generi...

Mondiale divenne impossibile accedere allo sciroppo della coca-cola. data la penuria di ingredienti esteri, la fanta era ottenuta da sottoprodotti della produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con carenza; materia; prima; Caratteristica genetica di carenza di melanina; Hanno carenza di globuli rossi; carenza di ferro; carenza di emoglobina; materia prima per modellare; 4, Un materia le isolante; Può essere astratta o materia le; Trasporta materia le con una ruota; Fioriscono prima di mettere le foglie; In prima vera è legale; La prima parola de II Cinque Maggio; Materia prima per modellare; Cerca nelle Definizioni