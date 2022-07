Il cane commissario in tivù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cane commissario in tivù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REX

Significato/Curiosita : Il cane commissario in tivu

Altre definizioni con cane; commissario; tivù; Un cane da compagnia; Caratterizzano il cane simbolo dell Eni; Un noto cane dello schermo; Il pescecane o squalo bianco; La città del commissario Montavano; Il commissario della televisione che collabora con l ispettrice Lara Rubino; L autore che ha creato il commissario Montalbano; Il commissario di polizia di Topolinia; Gli X di una serie tivù ; __ Zingaretti: è Montalbano in tivù ; Diletta __, Conduttrice in tivù ; La Marcuzzi della tivù iniz; Cerca nelle Definizioni