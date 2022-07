Cambiano con i tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano con i tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USI

Significato/Curiosita : Cambiano con i tempi

i tempi che cambiano (les temps qui changent) è un film francese del 2004 diretto da andré téchiné, con protagonisti catherine deneuve e gérard depardieu...

Unione sindacale italiana – sindacato italiano del passato usi - cit – sindacato italiano unione socialista indipendente – partito politico italiano università... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con cambiano; tempi; Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche; cambiano gusto in lusso; cambiano calore in vapore; cambiano Lucca in Lubecca; Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive; Acquistano mobili di altri tempi ; Gara, duello... d altri tempi ; Una galanteria d altri tempi ; Cerca nelle Definizioni